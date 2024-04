Chris Brown aurait acheté des centaines de places pour vider le concert de Quavo

Chris Brown semble s’être inspiré du clash entre 50 Cent et Ja Rule en 2018, lorsque le premier avait acheté toutes les places des premiers rangs d’un des concerts de ce dernier pour les vider afin de s’en prendre à Quavo.

Chris Brown a été particulièrement audacieux dans son affrontement contre le membre du groupe Migos. Il aurait apparemment acheté des centaines de billets pour le concert de Quavo juste pour que la salle soit vide. En effet, lors d’un récent concert de ce dernier, sur les images, les spectateurs sont entassés dans la fosse devant la scène à moitié vide et avec seulement 10 ou 15 rangées de personnes, les tribunes à l’arrière sont quasiment vides. C’est à l’occasion d’une performance au Hartford Healthcare Ampitheater à Bridgeport, dans le Connecticut, que l’incident s’est produit, le rappeur étant en tête d’affiche de cet événement.

C’est une scène assez bizarre. Malgré le peu de public présent, Quavo a assuré le spectacle devant une foule morose, sans vraiment d’ambiance. La salle peut accueillir plus de 5 700 spectateurs, mais l’événement n’en a attiré que quelques centaines. Face aux images, la rumeur s’est rapidement propagée selon laquelle Chris Brown aurait peut-être joué un mauvais tour à son ennemi. La théorie selon laquelle il aurait acheté une tonne de billets pour le spectacle afin que son rival se produise dans une salle vide a rapidement pris de l’ampleur, et pour le moment, aucune explication n’a encore été donnée. Aucun des deux artistes ne s’est exprimé sur le sujet.

“Chris Brown est méchant pour ça, apparemment, il a acheté tous les billets du concert de Quavo juste pour que la salle soit vide” ou encore “Chris Brown a acheté la majorité des billets pour le spectacle de Quavo. C’est une pure cruauté”, peut-on lire dans les commentaires des internautes face aux vidéos du concert de Quavo. Celui-ci s’est fait sévèrement clasher par Chris Brown il y a quelques jours et aurait peut-être subi le même sort que Ja Rule, il y a quelques années, lorsque 50 Cent avait acheté des milliers de billets pour son concert afin de nuire à son rival.

If Chris Brown really bought out all the front row seats at Quavo’s concert so that it’ll flop, thats next level petty…😂😂😭 pic.twitter.com/ezeJMxlNsO

— D (@mrmotivated87) April 28, 2024