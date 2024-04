Tensions entre La Fouine et Werenoi : une pique en freestyle ne passe pas

La Fouine s’attire les foudres de l’entourage de Werenoi suite à une punchline lancée dans le DVM Show.

Le passage de La Fouine aux Flammes il y a quelques jours continue de faire des vagues. Après avoir fait sensation sur scène, le rappeur de Trappes a lancé une petite pique à Werenoi lors de son passage dans l’émission DVM Show. Sa phrase, “Comme dit Werenoi, c’est Carré, mais moi, j’ai bien plus de mètres carrés“, n’a pas du tout plu à l’équipe du jeune rappeur français originaire de Montreuil. Leur réaction ne s’est pas fait attendre.

L’équipe de l’artiste signé sur le label PLR Music riposte vivement. Ils ont dénoncé l’attaque du rappeur de Trappes, la qualifiant d’inappropriée et ont révélé que Werenoi avait recalé la demande de collaboration de La Fouine. Ils ont ensuite publié une série de messages sur les réseaux sociaux pour exprimer leur colère, notamment :“Wesh t’es pas devenu fou toi La Fouine. Et tu n’as aucun mètre carré en plus, ni plus d’oseille. Sort pas notre blaze sale fou va […] Vu que tu es riche, va falloir payer mon grand. À bientôt ! On n’a jamais parlé de toi, même le feat. On t’a refusé avec respect et tu sors des noms que tu connais même pas”.

Aucun des deux rappeurs n’a donné d’explication à cette affaire, mais un proche de La Fouine, Chabodo, s’est également immiscé dans ce conflit pour en remettre une couche et défendre son compère : “Personne ne va payer. Arrêter de sous-estimer l’humain. Il n’est pas tout seul. Tout le monde est fou. À bientôt”.

Cette nouvelle pique risque d’envenimer un peu plus les relations déjà tendues entre les deux camps. Il sera intéressant de voir comment cette histoire va se poursuivre dans les prochains jours.