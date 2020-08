6ix9ine attaqué par un homme qui a mis sérieusement à mal ses gardes du corps

Très actif depuis qu’il a terminé de purger sa peine, 6ix9ine s’affiche fréquemment sur les réseaux sociaux et n’hésite pas à se promener dans les rues de New York tout étant toujours bien entouré d’un imposant service de sécurité afin de se protéger car il risque sa vie face aux éventuelles représailles de son ancien gang les Nine Trey Bloods pour se venger d’avoir donner des noms de ses ex-associés à la justice.

Depuis sa sortie de prison et plus récemment la fin de son assignation à résidence, 6ix9ine n’avait encore subi aucune attaque malgré ses multiples provocations sur les réseaux et ses nombreux ennemis mais finalement ce qui était prévisible est arrivé, dans une vidéo postée sur la toile son service de sécurité a été quelque peu dépassé.

En effet alors qu’il se pavanait tranquillement dans la rue, 6ix9ine a été pris à partie par un inconnu et au même moment les membres de son service de sécurité ont été débordés par les événements, l’homme en question a réussi à s’approcher du rappeur américain avant que ses gardes du corps ne réagissent et ne s’en prennent à cet individu. Un incident sans conséquence pour Tekashi 69 mais qui a démontré les failles de sa sécurité et que sa vie peut toujours être mise en danger, malgré sa confiance, il risque toujours très gros en s’affichant publiquement.