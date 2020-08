6ix9ine se fait courser dans la rue dans une vidéo surprenante

Alors qu’il est redevenu officiellement un homme libre depuis dimanche dernier 6ix9ine n’arrête pas de faire le buzz sur les réseaux sociaux et de faire parler de lui dans la presse, son nouveau clip “Punani” tourné et dévoilé le jour ou il a retiré son bracelet électronique qui totalise déjà plus de 52 millions de vues en seulement 5 jours.

La petite amie du sulfureux rappeur américain aux cheveux colorés vient également d’annoncer être enceinte sans confirmer si 6ix9ine est bien le père et ce dernier a également profité de son retour sur les réseaux pour échanger avec ses fans lors d’un live sur Instagram auquel le rappeur français BigFlo a participé pour lui demander de suivre son compte.

Depuis son retour à la libération Tekashi 69 est donc très actif sur la toile et il y a quelques jours ce dernier vient aussi de poster sur son compte Instagram une vidéo de lui courser en pleine rue par un individu qui semble visiblement plutôt agressif avant de se faire rattraper mais l’homme en question voulait simplement lui rendre une liasse de billets que 6ix9ine avait perdu, une séquence qui est comme souvent avec le rappeur aux cheveux multicolores un trollz, une mise en scène pour l’afficher comme le roi de New York.