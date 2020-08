Grace Mbizi veut se battre dans l’octogone avec Aya Nakamura !

Il y a quelques jours l’influenceuse, Grace Mbizi qui cumule plus de 80 000 abonnés sur Instagram avait fait parler d’elle en accusant sur les réseaux sociaux Aya Nakamura de l’avoir agressée dimanche dernier dans une chicha en postant notamment une vidéo d’elle avec un œil au beurre noire.

“Une femme ça ne se bat pas déjà. Ne mélangez plus jamais mon nom pour des histoires moins chers svp” avait ensuite répondu Aya Nakamura face à la polémique sur son compte Twitter alors que Grace Mbizi a également déclaré avoir porté plainte au commissariat de police.

Grace Mbizi s’est ensuite attirée les foudres des fans de la chanteuse française pour avoir tentée de faire le buzz en inventant toute cette histoire, mais l’influenceuse n’en est pas restée là et a poursuivi sur sa lancée en défiant Aya Nakamura dans l’octogone, “​Je ne vais jamais la laisser Aya Nakamura. Je demande un combat face à face. Aya Nakamura je te demande toi et moi face à face. Tu vas voir.” a-t-elle déclaré, des propos auxquels l’artiste ne devraient pas répondre pour éviter de lui accorder plus de buzz.