Chadwick Boseman, connu pour son rôle de T’Challa dans Black Panther, est décédé

Triste nouvelle, Chadwick Boseman, célèbre pour son interprétation du rôle de T’Challa dans le film Marvel Black Panther est mort ce vendredi 28 août à l’âge de 43 ans d’un cancer du colon.

L’acteur luttait depuis quatre années contre ce cancer et n’avait jamais révélé publiquement sa maladie, la terrible nouvelle a été annoncée sur le compte Twitter officiel de Chadwick Boseman, “C’est avec un chagrin incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman.⁣ Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu ces 4 dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV. “ peut-on lire dans le communiqué publié sur le réseau social.

“Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. Ce fut l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. ⁣Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.⁣” révèle le message publié sur Twitter.