Squeezie adresse un message contre le RN

Squeezie se prononce enfin et critique le Rassemblement National sur Instagram ! Ses fans attendaient sa réaction depuis plusieurs jours, et le Youtubeur a finalement partagé son avis sur le Rassemblement National et les élections législatives.

« Le RN ne vous aidera pas » décrit Squeezie !

Lucas Hauchard, alias Squeezie, le deuxième Youtubeur de France, a décidé de se prononcer sur des sujets politiques après des années de silence. Dans une publication sur Instagram, il partage une “lettre ouverte à tous les jeunes” dans laquelle il critique vivement le Rassemblement National en huit pages. Squeezie explique qu’il a toujours évité de parler de politique pour ne pas entrer dans des débats partisans, mais il estime désormais qu’il est essentiel de s’opposer aux idéologies extrémistes qui prônent la haine et la discrimination.

Squeezie aborde les origines controversées du Front National, devenu Rassemblement National, et critique leurs positions qu’il considère comme discriminatoires et contraires à l’égalité. Il déclare : “Personne dans notre pays n’a pu constater de ses propres yeux leur incompétence et leur dangerosité.”. Bien que son message soit soigné et professionnel, il reflète les préoccupations du Youtubeur et son état d’esprit actuel. Malgré les critiques qu’il a pu recevoir pour son silence, cette publication marque un tournant important et pourrait encourager d’autres créateurs de contenu à exprimer leurs opinions afin de pousser la population à voter contre le RN.

Squeezie a conclu son message en demandant aux français de se mobiliser pour aller voter les 30 juin et 7 juillet prochains. “Gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination, et la peur de l’autre n’a jamais été une solution, et ne le sera jamais”, a-t-il écrit.

🚨🇫🇷 La lettre ouverte du youtubeur Squeezie aux jeunes qui le suivent concernant les prochaines élections législatives : « Je n’ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les… pic.twitter.com/am8zbNKnuj — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 14, 2024