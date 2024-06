Voici pourquoi Nasdas n’a pas dévoilé sa carte bancaire à 100 000 euros

Avec plus de 8 millions d’abonnés, Nasdas est l’influenceur français le plus populaire sur Snapchat et ce week-end, il avait programmé de récidiver son initiative de 2022 d’offrir aux internautes la possibilité de faire des achats sur le web avec sa carte bancaire. Il a encore réussi à faire un énorme buzz, mais ses fans ont été déçus, car le Snapchateur n’a pas tenu sa parole en expliquant pourquoi.

Les fans de Nasdas dégoutés, l’influenceur réagit avec une date limite !

Le concept a été un succès fulgurant ! Il y a deux ans, les fans s’étaient rués sur le code de la carte bancaire de Nasdas pour utiliser le budget des 15 000 euros de la CB afin de faire achats sur les boutiques en ligne avec toutefois un montant limité pour chaque transaction et quelques problèmes constatés à l’époque en raison de l’ampleur prise par le nombre de demandes. Ce sont encore des problèmes techniques qui ont finalement contraint le célèbre Snapchateur aux millions de fans à repousser la date du partage de sa carte bancaire.

Nasdas a en effet expliqué qu’en raison de problèmes techniques, il ne peut pas encore partager le cliché de sa carte bancaire ce dimanche 16 juin. Cependant, l’influenceur promet qu’il ne s’est pas découragé à tenir sa promesse et va publier sa carte avant le 25 juin, c’est d’ailleurs à cette date que son départ des réseaux sociaux sera actée. Un choix de se mettre en retrait d’Internet assumé dans une récente déclaration. Après les 15 000 euros en 2022, le montant disponible sur cette nouvelle carte est également confirmé, c’est cette fois-ci 100 000 euros qu’il va mettre à disposition de ses abonnés.

À noter que Nasdas génère une impressionnante attente avec ce projet de présent sa carte bancaire, en seulement 10 minutes, il a cumulé plus d’un million de vues sur Snapchat et son nom s’est retrouvé dans le Top des tendances en France sur Twitter avec des milliers de tweets.

