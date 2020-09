SCH, Soso Maness et Jul parodiés dans “Bande Désorganisée” et c’est à mourir de rire

“Bande organisée” c’est l’énorme succès de cet été, le titre extrait de la compilation “13’Organisé” dévoilé au mois d’aout par Jul avec les featurings de SCH, Soso Maness, Kofs, Naps, Elams, Solda et Houari est devenu le single obtenant la certifications de single de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français et figure toujours à la première place du Top Singles sur Spotify en France.

En attendant de découvrir le second extrait du projet “13’Organisé” dont la sortie est prévue pour le 9 octobre prochain, le tube de Jul a récemment été parodié avec réussite par la bande du FC Thouroude en reprenant le hit “Bande organisée” dont le clip vient de dépasser les 90 millions de vues sur YouTube pour le transformer en “Bande Désorganisée” et se moquer du Paris Saint Germain.

“Après le succès du tube sur Camavinga, le #FCThouroude revient avec un nouveau son qui va faire un carton dans tout Marseille ! Voir moins” peut-on lire en description de la vidéo disponible sur la page Facebook du média sportif So Foot, de quoi faire patienter les fans de Rap Marseillais avant la sortie de la compilation 100% Marseille, “13 Organisé” qui va réunir plus de 50 rappeurs de la ville de l’ancienne et la nouvelle génération avec notamment les SCH, Naps, L’Algérino, les Psy 4 De La Rime, IAM, la Fonky Famuly ou encore Keny Arkana.