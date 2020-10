Kaaris s’amuse à défier Conor McGregor dans l’octogone pour Netflix

Kaaris se dit prêt à affronter Conor McGregor dans l’octogone pour Netflix dans une vidéo hilarante pour la présentation STAN du mois d’octobre avec toute la programmation complète à venir du mois en cours sur la célèbre plateforme, avec humour le rappeur de Sevran s’est amusé à défier le pratiquant d’arts martiaux mixtes irlandais qui vient de dévoiler un documentaire lui étant consacré.

Cette semaine Netflix a mis en ligne le reportage intitulé “Conor McGregor Notorious” sur la vie de l’athlète Irlandais, “Des fins de mois difficiles aux voitures de luxe et manteaux de fourrure, ce champion irlandais de MMA dévoile sans concession les hauts et les bas de sa carrière.” annonce la description du documentaire que Kaaris a présenté avec humour dans la vidéo du STAN de ce mois publiée sur YouTube et le compte Twitter officiel de la célèbre plateforme, “Conor McGregor ? Vas-y lui il m’impressionne même pas. 1 contre 1 je lui mets direct mas je vais regarder le docu quand même” a-t-il commenté.

En effet chaque mois Netflix présente sur ses réseaux et sur Youtube une petite vidéo avec humour ce qu’il ne faut pas manquer sur la plateforme de SVOD pendant le mois à venir, ce mois-ci c’est Kaaris qui prête sa voix avec beaucoup d’humour pour ce nouveau numéro, ‘Kaaris est une crème, et il n’est pas là pour foutre le Bronx dans ce STAN du mois d’octobre. Avec : The Haunting of Bly Manor, Kaaris qui joue un flic (oui), Emily in Paris, La Révolution, et de l’huile de ricin.”

Le 30 octobre prochain Netflix va également dévoiler le dernier film réalisé par Olivier Marchal spécialisé dans les films de gangsters (Braquo, 36 quai des Orfèvres, Gangsters, Les Lyonnais), “Bronx” avec Jean Reno, Lannick Gautry Claudia Cardinale, Gérard Lanvin et Kaaris qui après Fastlife, Braqueurs ou encore Overdrive va faire une nouvelle apparition dans ce long métrage dans lequel le rappeur de Sevran incarne le rôle d’un policier.