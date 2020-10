Jul : une version Olympique Lyonnais délirante de “Bande Organisée” enflamme la toile

Yoni à la rue et Zacko Ab ont décidé de parodier en vidéo le single de Jul avec une version Olympique Lyonnais de morceau “Bande Organisée” intitulée “Pas très organisés” dans laquelle le YouTubeur avec sa bande ont dévoilé le tube de l’Olympico et ils n’ont pas hésité à se moquer de l’entraineur de l’OL Rudi Garcia et à chambrer le club Lyonnais.

En attendant de découvrir le projet “13’Organisé” dont la sortie est prévue pour ce vendredi 9 octobre, le premier single extrait de la compilation de Jul a récemment été parodié avec réussite par la bande du FC Thouroude en reprenant le hit “Bande organisée” avec “Bande Désorganisée” pour se moquer du Paris Saint Germain, des supporters lyonnais se sont également mis à reprendre le tube du rappeur Marseillais.

“Pas très organisés. Tout le monde peut nous canaliser. Dans la zone, on est mal placés. On sort de l’Europe comme les Anglais” lâche le Youtubeur Yoni à la rue dans cette parodie qui a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et auprès des supporters Lyonnais, une vidéo à découvrir ci dessous.

“Bande organisée” c’est l’énorme succès de cet été, le morceau extrait de la compilation “13’Organisé” dévoilé au mois d’aout par Jul avec les featurings de SCH, Soso Maness, Kofs, Naps, Elams, Solda ou encore Houari est devenu le single obtenant la certification de single de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français et figure toujours à la première place du Top Singles sur Spotify en France.