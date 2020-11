Wejdene accusée de promouvoir la maltraitance animale “16”, l’association PETA s’insurge

Wejdene fait polémique pour avoir utilisé un ours dans le clip 16, PETA s’insurge, ce dimanche 8 novembre Wejdene a dévoilé sur sa chaine YouTube son nouveau clip réalisé par S7venEyes du morceau “16” produit par Berry/AKS Prod qui vient déjà de dépasser les 1,4 millions de vues mais la vidéo fait polémique auprès de l’association Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux (PETA).

En effet l’association s’insurge contre le clip vidéo posté hier par Wejdene, la montrant avec un ours et vient de publier un communiqué, “Un ours noir n’a rien à faire dans un clip vidéo. La jeune chanteuse ne le savait sûrement pas, mais les animaux sauvages utilisés dans l’industrie du spectacle subissent de terribles maltraitances physiques et psychologiques.” avant de poursuivre “La cause animale fait aujourd’hui partie des principes et des valeurs de la population française, qui sait sans aucun doute à quel point ces êtres sensibles souffrent lorsqu’ils sont arrachés à leur mère à un jeune âge, confinés dans un environnement où ils sont privés de tout ce qui leur est naturel et dressé par la menace, la privation et les coups”.

“Nous espérons qu’entre Wejdene et l’exploitation des animaux en captivité, c’est terminé, c’est fini” conclu le message de PETA dont la devise dit notamment que « les animaux ne nous appartiennent pas et nous n’avons pas à les utiliser pour nos divertissements » pour lui transmettre des informations sur la manière dont les ours sont dressés et sur le calvaire qu’est la vie de ces individus en captivité, et l’appeler à s’engager à ne plus jamais utiliser des animaux sauvages dans ses clips vidéos.