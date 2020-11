Rihanna : le feat de rêve d’Aya Nakamura !

En attendant la sortie de la sortie de son nouvel album intitulé tout simplement “Aya” qui sera disponible ce vendredi 13 novembre sur toutes les plateformes de streaming avec inclus le hit “Doudou”, Aya Nakamura était l’invitée de Hits Français sur Apple Music l’occasion pour la chanteuse de révéler son featuring de rêve avec Rihanna.

Apple Music vient de lancer sa deuxième émission en français, après ”LE CODE” avec Mehdi Maïzi autour du rap francophone, ”Hits Français Radio” présentée par T-Miss a fait son apparition sur la plateforme il y a quelques semaines, dédiée à la pop et la chanson francophones, la playlist phare ”Hits Français” se décline donc désormais en une émission audio hebdomadaire, ”Hits Français Radio”, et une interview vidéo mensuelle.

Ce mois-ci T-Miss a reçu Aya Nakamura, quelques jours avant la sortie de son troisième album ”AYA”, elle parle de l’importance de la famille, du succès mondial de ”Nakamura”, de ses copines, évoque des déceptions amicales et revient sur la création de quelques titres en particulier de ce nouvel album et elle déclare aussi que Rihanna serait son feat rêvé, “Franchement, Rihanna, je kiffe, parce que pour moi, elle arrive à chanter, rapper. Elle est charismatique, elle arrive à faire sa marque, etc. Donc, c’est une source de motivation aussi, Rihanna. Mais même artistiquement, je trouve qu’elle a un truc en plus. “ a-t-elle expliqué au sujet de cette collaboration qu’elle souhaiterai réaliser.

“C’est Aya qu’il a fait (cet album ndlr). Je n’ai pas peur de montrer toutes les facettes de ma personnalité. Je l’ai fait en parlant de ma vie. Celle d’Aya. Et pourquoi pas l’appeler tout simplement “Aya”? “ a également déclaré Aya Nakamura au sujet du choix du nom de son nouvel opus.