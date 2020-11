Wejdene violemment prise à partie pour le clip “16” et taclée par Jean Marie Bigard

Alors que le dernier clip du morceau “16” de Wejdene dévoilé dimanche dernier cumule déjà plus de 2,3 millions de vues sur YouTube, le clip de la jeune chanteuse a interpellé l’association PETA qui a comme but de protéger les droits des animaux et comme objectif de mettre fin à l’utilisation des animaux pour la fourrure, le cuir et la laine.

En effet dans le clip Wejdene s’affiche avec un ours brun à ses côtés, l’association PETA s’est insurgée car selon elle la jeune chanteuse ne devrait utiliser cet animal pour les besoins de son clip, “Un ours noir n’a rien à faire dans un clip vidéo. Nous avons écrit ce matin à @WejdeneOfficiel pour l’informer sur la souffrance des animaux captifs et espérons qu’entre elle et l’exploitation des animaux en captivité, c’est terminé, c’est fini !” peut-on lire sur le compte de Twitter de la PETA avec un extrait du clip en question.

“Les animaux sauvages utilisés dans l’industrie du spectacle subissent de terribles maltraitances physiques et psychologiques. Ils souffrent lorsqu’ils sont arrachés à leur mère à un jeune âge, confinés et dressé par la menace, la privation et les coups.” a ajouté l’association sur le réseau social qui a également contacté Wejdene suite à la mise en ligne du clip pour l’interpeller, pour le moment la jeune femme n’a pas encore réagi à cette affaire et le clip est toujours disponible sur sa chaine YouTube alors que les internautes ont critiqué son choix et une pétition a été lancée pour demander le retrait du clip.

L’humoriste Jean Marie Bigard a également réagi à cette affaire, “je ne juge pas le talent de cette jeune chanteuse que je ne connais pas, je trouve juste triste de continuer à utiliser les animaux sauvages comme “des objets”. PS: et le manteau de fourrure… j’ose espérer que c’est du synthétique hein” a-t-il commenté sur Twitter.

Wejdene j’ai rien contre elle mais là dans son dernier clip exposer un ours dressé qui passe sa vie a être utilisé pour le divertissement de l’homme alors que c’est un animal sauvage comment c’est possible de tolérer ça encore et ça choque personne genre c’est normal ? pic.twitter.com/fThPOmcFH3 — Venom (@Beubeuman) November 8, 2020

Wejdene.. non stp pas d’ours dans un clip !! Et en laisse en plus.. vraiment c’est inadmissible.. Pauvre petit ours qui n’a rien demandé pic.twitter.com/yhjCClXu6z — LéaIb (@leaibn_) November 8, 2020

On en parle de la maltraitance animal dans le clip de Wejdene ??? À quel moment tu te film avec un ours ???? — Naruto4L (@362Yra) November 8, 2020

Wejdene: Retrait du nouveau clip de Wejdene avec l'ours captif – Sign the Petition! https://t.co/pOEAOcYnvO via @Change — leplusbeau (@potomkine) November 11, 2020