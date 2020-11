Freeze Corleone détruit sèchement la Licra pour son soutien à Mila en pleine polémique

Après avoir fait polémique en début d’année avec des propos blasphématoires contre l’Islam, Mila a encore fait parler d’elle et la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) a apporté son soutien à la jeune femme sur les réseaux sociaux ce qui a interpellé le rappeur français Freeze Corleone.

“Le lynchage que je vis est hard. Je reçois une trentaine de menaces et messages haineux à la minute. Les frustrés ne comprendront donc jamais que j’ai plus de peine pour eux et leur secte qu’autre chose mdr” a expliqué Mila sur son compte Twitter suite à sa dernière déclaration sur la religion musulmane, un message relayé par la Licra pour lui apporter de la force avec le message “Soutien total. La liberté de Mila, c’est la nôtre. #JeSuisMila”, un tweet qui a fait réagir Freeze Corleone la nuit dernière.

Au mois de septembre dernier après la sortie de son dernier album “Le Menace Fantome”, Freeze Corleone avait subi de plein fouet des critiques et la censure pour ses propos dans plusieurs de ses titres suite aux accusations d’antisémitisme de la LICRA et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, la Ligue internationale contre le racisme avait reproché au rappeur de “faire business de son obsession des juifs” et avait qualifié ses paroles “d’antisémitisme, complotisme, apologie d’Hitler, du IIIe Reich et du terroriste Mollah Omar”

“Et la mienne ? 🤔🤔🤔 @_LICRA_” a répondu Freeze Corleone en réaction au tweet de la Licra face à cette prise de position pour soutenir Mila, quelques mots du rappeur soutenu par les internautes sur le réseau social totalisant en quelques heures plus de 95 000 “Like” et 39 000 “Retweet” alors que la Licra n’a pas réagi à la réponse de l’artiste.