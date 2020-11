Maes, Gradur, Sofiane, les rappeurs réagissent au violent tabassage d’un producteur par 3 policiers

Le média Loopsider vient de dévoiler ce jeudi les images du tabassage par trois policiers de Michel Zecler, un producteur de musique, un incident qui a eu lieu à Paris samedi dernier, la scène a été filmée par les caméras de surveillance du studio et a soulevé une vague de soutien sur les réseaux sociaux de la part de plusieurs rappeurs comme Maes, Gradur, Sofiane ou encore Rim’K du 113.

Michel Zecler a notamment produit la tournée l’âge d’or du rap français il y a quelques années, il était en train de se rendre samedi dernier dans son studio mais il a été poursuivi par 3 policiers car il ne portait pas de masque, les policiers ont ensuite frappé le producteur, coups de genoux, de poings, de matraques, insultes racistes avant de le placer en garde à vue sauf que sans le savoir les représentants de l’ordre ont été filmés lors de ce passage à tabac.

Michel Zecler a témoigné pour Loopsider, le journaliste David Perrotin a décrypté les images, “Avec l’article 24 de la #PPLLoiSecuriteGlobale, nous n’aurions peut-être pas connu les affaires Benalla, Chouviat ou les centaines d’affaires de violences policières sur gilets jaunes. Voici pourquoi cette loi est une vraie entrave au droit d’informer” a-t-il déclaré sur Twitter en expliquant “Michel, un producteur de musique, a été tabassé par trois policiers samedi dernier à Paris. Ils l’ont ensuite accusé à tort d’avoir voulu prendre leurs armes et de rébellion. Mais les policiers ignoraient une chose : tout a été filmé.” tout en postant la vidéo de l’agression.

Une bavure policière qui a fait réagir les rappeurs, “C’est donc pour ça qu’ils veulent nous interdire de filmer ?” a réagi Gradur, “Et ils veulent qu’on arrête de les filmer…

Force à Michel Mains jointes” a commenté Rim’K, Maes a également partagé la vidéo sur le réseau social en ajoutant des petits points, “….”.

“CELUI À QUI ARRIVE CE DRAME EST MON AMI, JE LE CONSIDÈRE COMME UN FRÈRE ! ON DIFFUSE, ON PARTAGE AU MAXXXIIMMUUMM 🔥 FORCE ET COURAGE @mimich_music JE CONNAIS CET HOMME , IL EST DROIT ET JUSTE ! QUANT À CEUX QUI SE RECONNAÎTRONT DANS CETTE VIDÉO… J’AI HONTE POUR VOUS 🤮” a réagi Sofiane sur Instagram.

“Lui c’est Michel, producteur de musique, spectacle, entrepreneur etc..ce week end il s’est fait littéralement défoncé (désolé je n’ai pas d’autres mots) par des policiers, enfin si on peut appliquer cette fonction à ces barbares. Je ne suis pas et n’ai jamais été anti flics, je respecte profondément l’institution mais il ne faut plus fermer les yeux , il y a au sein de cette institution des personnes qui n’ont rien à y faire. Il est urgent @gerald_darmanin de réagir, n’attendez pas une prochaine bavure qui sera peut être celle de trop… force mon @mimich_music” a réagi Fred Musa, l’animateur de Planète Rap sur la radio Skyrock.