Rohff met en garde Booba, “j’vais te terminer” après son message à Ninho !

Le clash n’en finit pas entre Booba et Rohff, ce dernier ne lâche plus rien et lui répond constamment sur Instagram depuis qu’il a récemment révélé ne plus être “bâillonné” par la justice et pouvoir s’exprimer librement, dernièrement B2O a commenté avec humour le récente passage télévisé de Ninho.

En effet Ninho est passé il y a quelques jours dans La Boite à Questions est a été questionné sur le meilleur rappeur de l’histoire, avec le sourire le jeune rappeur français qui vient de présenter la réédition de sa dernière mixtape “MILS 3”, “En France c’est moi” a-t-il répondu avec le sourire avant d’ajouter que en Amérique c’est TuPac selon lui le plus grand rappeur de l’histoire, une séquence relayée par Booba.

Dans une story B2O a partagé l’extrait vidéo de Ninho en ajoutant comme souvent son commentaire pour tacler gentiment N.I. avec un petit avertissement, “Hop hop hop on sort le jaune pour auto proclamation illégale en dehors de la surface de réparation” a-t-il ajouté en légende de la publication qui a ensuite également fait réagir Rohff dans sa story pour s’en prendre à B2O.

Rohff a posté plusieurs copies d’écran avec des articles sur cette réaction du DUC et le message, “C’est ton rêve d’être seul contre tous hein. Mais non tu es seul contre Hous! Tous te donne pas l’heure personnes te cala, moi j’ai 6 ans de clash sans répondre je vais te hanter, te terminer, te traumatiser, rien qu’avec des vérités j’lâcherai rien wallah tu as plus de dossier que tout l’game réuni, je vais m’éclater, tu verras je suis ta pire galère increvable, incorrigible, infernale, je m’en bat les coui**es de tout moi, j’ai tout traversé 1000 fois plus solide que toi t’es un jouet pour moi, j’t’ai démasqué comme dis ton oncle t’une escroquerie #rappeurbfm” avant d’ajouter “personne te cala et tu es ma muse désolé Anne, j’te prend ta poupée c’est mon jouet”