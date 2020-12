Rohff affirme que Booba est soutenu par Spotify avec des graves accusations

Ce vendredi Rohff a fait son retour en musique avec le clip du morceau Isolé son nouveau featuring avec H Magnum, entre la promotion de ce titre sur son compte Instagram, le rappeur du 94 continue de s’en prendre à Booba avec encore un dossier l’accusant d’être favorisé par la plateforme de streaming, Spotify.

Depuis plusieurs semaines Rohff a décidé de relancer ouvertement le clash avec Booba car il n’est pas plus réduit au silence par la justice comme il l’a récemment révélé sur les réseaux sociaux en répondant aux questions des internautes, il peut désormais répondre à nouveau et réagir aux provocations de son rival tout donnant son point de vue sur les différentes embrouilles entre eux.

Housni a donc averti qu’il ne va rien lâché à B2O dans se clash qui s’éternise depuis des longues années et s’intensifient depuis quelques temps sur Instagram avec des multiples échanges virulents avec dernièrement l’affaire de tricherie sur les streams, Spotify serait complice du succès de ce dernier comme vient de tenter de le démontrer le rappeur du 94 dans sa story ce samedi avec plusieurs copies d’écran pour prouver son accusation.

Cette semaine il avait déjà annoncé que Booba aurait un ami proche aux commandes de Spotify, Rohff est allé encore plus loin dans sa démarche et a démontré qu’ils font du placement de produit détourné pour le DUC, “Ceci est un placement de produit détourné, voilà pourquoi Erk’Elie ne met en avant que ses chiffres spotify et parait très confiant. Ailleurs il est inexistant ! Le digital et physique rapportent plus 000000000.01 écoute. Son grand ami et fanatique de toujours, taffe là bas, il le positionne toujours bien en playlist, le son peut être éclaté, il sera 1er sous 48h, le temps de crier au génie dans les médias… son ami ferme les yeux sur les achats” a-t-il déclaré.

Roh2F apporte également son soutien à Gims en le félicitant pour son score avec “Le Fléau” en démontrant qu’il confirme les récents propos de Matt Pokora qu’un vrai public achète les albums dans sa version physique et non uniquement sur les plateformes de streaming alors que Booba s’est lui moqué des ventes de Meugui pour avoir été battu par Jul et Ninho.

“Playlist classique du rap fr Spotify, y a que du Erk Elie alors que la France entière sait que j’ai beaucoup plus de classiques que lui pourquoi ? Parce que son ami de toujours qui bosse là bas le favorise dans sa compétition déloyale qu’il veut mener contre Rohff. J’ai rien demandé mais il gaz sur ses faux chiffres parce qu’il sait que je suis plus digital physique. Il se sent en position de force , il jubile.” a-t-il également ajouté concernant le streaming.