En vidéo, Karim Benzema régale avec un superbe doublé et un geste géniale à la Ronaldinho, KB9 a conclu la victoire du Real 3 buts à 1 face à Bilbao sur une la contre-attaque, jeu en triangle entre Benzema, Isco et Modric. Le français est servi dans l’axe et ajuste Unaï Simon et s’offre un doublé.