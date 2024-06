Ivana Knoll fait monter la température pour Croatie vs Italie

Ivana Knoll, plus connue sous le nom de “Miss Croatie”, est de retour pour attiser les regards et faire parler d’elle lors de l’Euro 2024. Présente dans les tribunes de la Red Bull Arena de Leipzig pour assister au match Croatie-Italie, la célèbre supportrice croate n’a pas manqué de faire sensation.

A l’occasion du match Croatie-Italie, Ivana Knoll n’a pas pu s’empêcher de lancer une petite provocation aux supporters italiens. Sur son compte Instagram, elle a publié une vidéo dans laquelle elle prépare un plat de pâtes, commettant un sacrilège aux yeux des Italiens : elle casse les spaghettis. En légende : “Assez les Italiens ! Ce soir, les pâtes se cassent !”.

Véritable star sur les réseaux sociaux et des millions d’abonnés, Ivana Knoll est devenue au fil des années la supportrice croate la plus emblématique au monde. Née à Francfort-sur-le-Main en 1992, ce mannequin de 1m80 ne laisse personne indifférent, ni en personne ni sur la toile. Elle-même avoue d’ailleurs recevoir des messages et des compliments de joueurs de tous âges, sans toutefois en dévoiler les noms.

C’est lors de la Coupe du Monde en Russie qu’Ivana Knoll a connu une véritable consécration. Une photo d’elle prise lors du match Croatie-Nigeria a fait le tour du web, la propulsant au rang de star internationale et de faire une nouvelle fois parler d’elle lors Mondial 2022 au Qatar avec ses tenus provocatrices. Depuis, son succès ne cesse de croître : elle cumule aujourd’hui 3 millions d’abonnés sur Instagram. Profitant de sa notoriété, Ivana Knoll s’est lancée dans l’entrepreneuriat en créant sa propre marque de bikinis aux couleurs des équipes nationales de football. Ses différentes tenues ornés du drapeau croate en tribunes pour supporter sa nation, connaissent toujours un franc succès.

