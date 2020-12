JoeyStarr : une présentatrice doute de sa culture musicale, il la remet en place rigoureusement

Cette semaine JoeyStarr a fait un passage remarqué à la télévision lors de son invitation dans l’émission “6 à la maison” sur France 2, le membre du groupe NTM formé avec Kool Shen a recardé en direct la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine en faisant part de son agacement avec son franc-parler habituel.

Comme souvent lors de ses coups de gueules à la télévision ou sur les réseaux, JoeyStarr a réussi à faire parler de lui, au mois de novembre dernier le rappeur avait déjà exprimé son énervement sur son compte Instagram face aux décisions de Jean Castex pour les récentes décisions du gouvernement français en imposant la fermeture des petits commerces dans le pays suite au confinement causé par la pandémie du COVID-19 en postant sur le réseau social un montage photo d’une affiche d’Amazon avec la légende “Employee of the month” et la photo du premier ministre français ainsi que le message “Bientôt le black Friday ou comment achever les petits commerçants On ne peut pas se tromper sur tout sans en avoir l’intention”.

Ce mercredi dans “6 à la maison”, aux côtés d’Eddy Mitchell également invité dans l’émission, “J’adore cette voix-là !” s’est exprimé JoeyStarr au sujet du chanteur, “Votre chanson préférée de Monsieur Eddy ?” le questionne ensuite l’animatrice, “Déjà, il y a La dernière séance (…) Et euh, après ça commence par des images d’abord.” réagi le rappeur français dans la foulée avant de parler de Véronique Jannot, Anne-Elisabeth Lemoine l’interpelle pour être s’assurer qu’il ne fait pas erreur en parlant en faite de Laurent Voulzy qui avait collaboré avec la chanteuse au lieu d’Eddy Mitchell, passablement énervé, le Jaguar Gorgone réplique, “Non, c’est elle qui est dans le clip de Couleur menthe à l’eau. Si vous me laissiez finir aussi” avant d’ajouter “Je donne l’impression de dire n’importe quoi à chaque fois que j’ouvre la bouche, c’est ça le projet ?” face à la présentatrice qui reste sans réponse.

Au mois de mars 2019, JoeyStarr s’était déjà fait remarquer sur la plateau télévisé de Anne-Elisabeth Lemoine dans “C à vous” en lui proposant de gouter une gorgée de rhum qu’il a ramené pour lui offrir, cette dernière a bu son verre cul sec et a ensuite eu beaucoup de mal à terminer son émission.