Wejdene : Stéphane Plaza déçoit les fans et lui promet la perle rare à une condition

Les fans déçus par l’annonce de Stéphane Plaza

En attendant son retour musical, Wejdene s’est récemment retrouvée en studio, la jeune chanteuse a révélé l’information dans plusieurs stories de son compte Instagram, de quoi faire patienter ses fans avant de découvrir des nouveaux morceaux de la protégée de Feuneu qui vient également de demander l’aide de Stéphane Plaza.

En effet le semaine dernière nous vous annoncions que la chanteuse révélée avec le tube “Anissa” a demandé à Stéphane Plaza de lui trouver un nouveau logement que cela pourrait donner lieu à un nouvel épisode de “Maison à Vendre”, “C’est pour mon incroyable talent, cette petite et pourtant grande chanteuse Wejdene que je commence les recherches pour lui trouver la perle rare” avait annoncé l’animateur de l’émission sur les réseaux.

Stéphane Plaza a mis une condition pour trouver ce logement à Wejdene en demandant la mobilisation des internautes, l’animateur de M6 a lancé un concours pour atteindre les 700 000 abonnées sur son compte Instagram qui en compte que 482 000 pour le moment, “Les rencontres sont comme le vent, certaines vous effleurent, d’autres vous renversent 💨🌪😁 Elle a du talent, de la voix, une fraîcheur et des parents au top … Tonton Plaza a bien décidé de trouver la perle rare à Wejdene” a-t-il tout d’abord déclaré.

La recherche ne sera pas filmée

“Les rencontres sont comme le vent, certaines vous effleurent, d’autres vous renversent Elle a du talent, de la voix, une fraîcheur et des parents au top” a ensuite ajouté Stéphane Plaza avant de demander aux internaute de se mobiliser, “Tonton Plaza a bien décidé de trouver la perle rare à Wejdene mais à la condition que mon compte atteigne les 700K (quel pari alors tous à vos follow !!!).” a-t-il expliqué avant de donner des explications sur cette collaboration “Petite précision quand même « les cocos » c’est bien « hors de votre vue » … (hors caméra) … que la recherche immobilière de ma petite pote se déroulera !“.

Une annonce qui a déçu les fans de la chanteuse dont la recherche de son logement ne sera donc pas filmée et ne sera pas diffusée sur M6 dans l’émission “Maison à vendre”, “Pour son bien-être et pour retrouver le calme et la tranquillité qu’elle mérite ! Par contre c’est avec un grand plaisir que nous vous partageons ce cliché et que j’accueillerai mes 700 000 followers ! Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine” a conclu Stéphane Plaza alors que Wejdene a récemment validé la séquence Gims en train de s’ambiancer sur son tube “Coco.”