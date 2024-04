Kendji Girac s’est fait tirer dessus, il réagit

Kendji Girac, le chanteur, blessé par balle : tous les détails d’un incident qui aurait pu tourner à la tragédie.

Ce lundi, le monde de la musique en France est bouleversé par l’hospitalisation de Kendji Girac. L’artiste a été touché par une balle dans la nuit de dimanche à lundi, à Biscarrosse. Après une première annonce d’un pronostic vital en danger, les nouvelles sont rassurantes. Les secours ont été alertés vers 5h30 du matin et ont trouvé le chanteur gravement blessé sur une aire d’accueil des gens du voyage. Ils l’ont transporté en urgence à l’hôpital de Bordeaux avec un pronostic vital alors engagé.

Heureusement, l’état du chanteur s’est stabilisé et à l’heure actuelle, son pronostic vital n’est plus en danger. Kendji Girac a expliqué aux enquêteurs qu’il s’agissait d’un accident : il aurait manipulé une arme à feu qu’il avait achetée la veille dans une brocante et un coup serait parti par inadvertance, le touchant à la poitrine.

Une enquête est désormais en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident. Des tests balistiques ont été effectués sur le chanteur et sa compagne afin de déterminer les détails de l’événement et de vérifier si la version de l’accident domestique est bien confirmée. Kendji a pu compter dès ce matin sur le soutien du milieu musical. De nombreuses personnalités ont exprimé leur soutien à l’artiste, lui souhaitant un prompt rétablissement tout en étant soulagées de savoir qu’il est hors de danger.

Toujours hospitalisé dans un état stable, Kendji Girac a confié que cette blessure aurait pu lui coûter la vie en confirmant que cela s’est produit suite à une “mauvaise manipulation” d’une arme.