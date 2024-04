Bianca Censori accusée d’indécence publique aux côtés de Kanye West

Toujours accompagnée de Kanye West, les tenues osées de Bianca Censori lors de ses sorties font toujours parler au point de choquer le public.

Avec Kanye West, Bianca Censori s’exhibe à chaque apparition en jouant souvent la transparente avec ses tenues mais en prenant toujours soin de cacher les parties de son anatomie avec un accessoire tout en attirant tous les regards sur elle. La dernière apparition du couple pour sortir diner à Los Angeles dans le restaurant réputé de la ville, Gigi’s n’a pas échappé à la règle. La jeune femme a encore arboré un vêtement transparent, un collant ainsi que de la lingerie, simple un soutien-gorge alors que Ye était vêtu tout de noir avec un pantalon et un pull très large ainsi qu’une paire de lunettes de soleil.

Comme d’habitude, le look de Bianca Censori a suscité des articles dans la presse pour critiquer ses tenues toujours aussi osées tout comme sur les réseaux de la part des internautes, jugée comme une “icône de la mode” avec des ensemble magnifiques pour certains spécialistes avec ce style audacieux d’autres sont moins élogieux envers l’architecte australienne de 29 ans. “Pourquoi n’a-t-elle pas été arrêtée pour indécence publique ? Si une personne ordinaire marchait dans la rue avec cette tenue, elle serait arrêtée”, “Je suis persuadé qu’elle ne s’habille ainsi que pour que tous les deux restent constamment dans les médias pour une raison quelconque” ou encore “Je me congèlerais les fe**es” commente les internautes sur X face aux images du couple.

Les tenues de Bianca Censori ont également fait réagir ces derniers temps ses proches, dans la presse, des témoignages de proches de l’épouse de Ye ont évoqué des tensions avec son père, ce dernier aurait demandé des explications sur les looks de sa fille depuis son mariage avec le rappeur, mais dans une récente déclaration à un média Australien, sa sœur a assuré qu’il n’y aucune tension sur le sujet dans leur famille qualifiant les rumeurs sur le sujet de conneries.

Dans tous les cas, Bianca Censori et Kanye West restent indifférents aux critiques, ils sont clairement insensibles aux remarques, même lors des séjours en Italie l’été dernier ou encore Paris lors de la Fashion Week ont fait scandale.

À lire aussi : Bianca Censori choque à Paris aux côtés de Kanye West et risque la prison

Bianca Censori and Kanye West out on a date last night pic.twitter.com/yLAMEANwxT

— BROOKLYN /•͡\ CARTER (@Buang_03) April 5, 2024