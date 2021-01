Yuriy, un jeune de 15 ans sauvagement tabassé et laissé pour mort dans la rue

Un jeune adolescent qui vient de fêter ses 15 ans du nom de Yuriy a été sauvagement victime d’un tabassage il y a un peu plus d’une semaine, l’ado a été roué de coups par plusieurs individus et laissé pour mort sur la dalle Beaugrenelle dans le XVe arrondissement de Paris.

“Avec des copains après les cours, entre 17h et 18h lorsqu’une bande d’individus est arrivée, apparemment de Vanves. Elle cherchait des jeunes du quartier. Une histoire de bandes rivales, semble-t-il. Quand mon cousin a voulu partir en courant, il est tombé au sol et là, ils l’ont tabassé. Je ne crois vraiment pas que Yuriy soit d’une quelconque manière mêlée à ce genre d’histoire” a confié le cousin de Yuriy à LCI.

Dans la vidéo postée sur les réseaux une bande d’individus frappe à plusieurs reprises Yuriy avec des barres de fer et des béquilles alors que l’adolescent est couché au sol, le groupe le laisse ensuite inconscient et quitte les lieux alors que des témoins de ce passage à tabac appellent les secours qui arrivent rapidement sur place avant de le transporter d’urgence à l’hôpital. Le pronostic vital de l’adolescent n’est plus engagé ce samedi selon le communiqué de sa famille sur les réseaux sociaux alors qu’une enquête a été ouverte pour retrouver les agresseurs.

Sur Twitter des nombreuses personnes ont relayé les images de cette agression et pour lancer un appel à témoin afin d’identifier les individus impliqués dans cette agression. L’attaquant français du FC Barcelone, Antoine Griezman a apporté son soutien publique à Yuriy sur Twitter, “Des images insoutenables. Force à toi Yuriy et bon rétablissement.” a-t-il tweeté tout comme Omar Sy, “Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense bien à toi et aux tiens” a réagi l’acteur français.

🔴 Les images de l’agression du petit #Yuriy , à #Paris, sont monstrueuses. 10 #racailles s’acharnent sur ce collégien. Actuellement, il est toujours dans le coma. La France est un véritable coupe-gorge, nos enfants ne sont plus en sécurité ! Il est temps de RÉTABLIR L’ORDRE ! pic.twitter.com/hjCs4hx482 — Virginie Joron (@v_joron) January 22, 2021

Des images insoutenables 😤. Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense bien à toi et aux tiens. 🙏🏿❤️ https://t.co/0tMksheHEV — Omar Sy (@OmarSy) January 23, 2021