Rohff, Gradur, les rappeurs se moquent du Barca après la belle victoire du PSG

Rohff et Gradur taclent le Barca

Ce mardi soir Kylian Mbappé a marqué les esprits en s’offrant un triplé pour la victoire de son équipe du PSG face au FC Barcelone (4-1) au Camp Nou lors du match aller des huitièmes de finales de la Ligue des Champions 2020/2021, une large victoire du PSG très commentée sur les réseaux sociaux comme tous les événements sportifs par les rappeurs Français comme Gradur et Rohff fans du club Parisien.

Auteur d’une superbe prestation, Kylian Mbappé a mis le feu à Twitter et Instagram, Niska a même annoncé en réponse à un internaute êtrer parti directement en studio pour préparer un nouveau morceau dédicacé au champion du monde français en 2018 alors des autres rappeurs comme Rohff et Gradur ont jubilé dans des stories sur les réseaux pour se moquer du FC Barcelone, la rancœur de la remontada en 2017 semblait encore dans tous les esprits et cette large victoire a fait quelque peu fait oublier la défaite historique (6-1) il y a 4 ans.

Malgré l’absence de Neymar, blessé pour cette rencontre aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi 16 février au Camp Nou contre le Barca, le Paris Saint Germain porté par Kylian Mbappé a réussi une grosse performance avec un triplé historique de son attaquant ainsi qu’un but de Kean, le PSG a désormais pris une sérieuse option pour la qualification qu’il faudra valider au match retour au Parc des Princes en évitant le piège du mois mars 2017 avec la remontée du club Catalan.

Face à la prestation remarquée du natif de Bondy, les rappeurs français, Rohff, Gradur, Mokobé, Sam’s, Leto, Gazo ou encore Kool Shen se sont régalés sur les réseaux sociaux et n’ont pas manqué d’imagination pour se s’amuser de la piètre performance de la défense du club Catalan face à la vitesse de Mbappé comme sur l’action de Piqué qui tente en vain de le stopper avec un tirage de maillot.

Moise kean je t’aime ❤️❤️❤️❤️ on va t’appeler moise kill — #Africaisthefuture (@Mokobe113) February 16, 2021

Mbappe je t’aime ❤️❤️❤️❤️ kylian responsabilité on va t’appeler — #Africaisthefuture (@Mokobe113) February 16, 2021

Mbappe il prend ses responsabilités il porte ses coroness 🔥🔥🔥🔥❤️ — #Africaisthefuture (@Mokobe113) February 16, 2021

Paredes en CHEF — Sam’s (@SamsOfficiel) February 16, 2021

Mbappe en KING 👏🏿 — Sam’s (@SamsOfficiel) February 16, 2021

SUPA SAIYAN MBAPPÉ !!! 🔴🔵 pic.twitter.com/bwO3oRFhJ1 — 𝔻𝕁 𝕃𝕆ℝ𝔻 𝕀𝕊𝕊Ä (@DJLORDISSA) February 16, 2021

Minimum three @KMbappe . Tu flingue — GAZO (@GazoMlg) February 16, 2021

La banlieue influence Paris, Paris influence le monde 🌍 — Médine (@Medinrecords) February 16, 2021

MERCI d’avoir pris tes responsabilités MBappe — S.PRI NOIR (@SPRINOIR) February 16, 2021

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 21 Mai (@mokobe113)