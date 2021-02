Booba ne serait pas là sans Biggie et Tupac

The Notorious B.I.G. et 2Pac ont permis à Booba de construire sa carrière, la sortie de son ultime album “Ultra” se rapproche, dans moins de deux semaines son dernier projet sera enfin disponible après une longue attente depuis la parution de Trône en 2017, les fans sont impatients de découvrir le nouvel opus de B2O qui s’annonce comme un des albums de l’année, en attendant le rappeur français exilé à Miami a témoigné tout son respect envers Biggie et Tupac.

Alors que le rappeur Dinor vient de déclarer que selon lui Ninho est plus fort que 2Pac dans une story Instagram, des propos qui lui ont attiré les foudres des fans de rap, malgré l’énorme succès de N.I ces derniers années sa carrière n’est pas comparable à celle d’une légende comme Tupac dont Booba a témoigné tout son respect ainsi qu’à Biggie pour avoir permis de l’inspirer tout au long de sa carrière de rappeur pendant plus de 25 ans et d’avoir le succès qu’il a aujourd’hui.

En effet sur Instagram, un fan du Duc De Boulogne a partagé une ancienne vidéo du rappeur français en train d’interpréter en live sur le plateau télévisé du grand journal son morceau “LVMH” paru en 2015 extrait de l’album “D.U.C” en ajoutant la légende “Fuck 2pac, Biggie, le seul au monde” pour afficher tout son admiration envers Booba qui est selon lui le meilleur des rappeurs. Une publication que n’a pas manqué de commenter Kopp en postant la séquence dans une story du compte Instagram La Piraterie, la page s’occupe de faire le relais de son actualité depuis son bannissement d’Instagram en fin d’année dernière. B2O a ajouté une croix rouge sur le “Fuck” pour montrer son désaccord avec cette déclaration avant d’écrire un message sur la publication pour exprimer l’énorme respect qu’il a pour Biggie et Tupac, deux légendes du hip hop décédés trop tôt. “Sans eux j’en serai pas là fréro” a-t-il déclaré avant de répondre “Oui fuck eux fort” et “Jay-Z c’est du lait” au message privé d’un autre fan qui déclare que “Logique mais fuck Jay-Z et Kanye t’es au-dessus fort” en affichant l’échange dans une story alors qu’il vient également de se moquer de l’influenceuse Polska après son clash avec une vidéo hilarante de son fils Omar.