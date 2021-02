Dinor déclare que Ninho est plus fort que Tupac [Vidéo]

Dinor est visiblement un grand fan de Ninho et il n’a pas hésité à le faire savoir dans une récente story Instagram alors qu’il avait fait une reprise de son morceau “Lettre à une femme” pour déclarer son amour à Paola Locatelli au mois de janvier avant la sortie de son Ronaldinor, cette fois ci le rappeur/footballeur a déclaré que selon lui NI serait meilleur que la légende Tupac.

Après le critiques sur son statut de footballeur évoluant dans le club Italien de Sassuolo, Dinor avait faire tous les détracteurs à son sujet en affichant son retour sur les terrains d’entrainement de son équipe quelques jours suite à la parution de son dernier album dont il avait assuré la promotion lors d’un passage dans un épisode de la web série « La Reprise » du média Rapelite pour prendre les commandes de l’émission en réalisant une reprise du single de Ninho, “Lettre à une femme” extrait de la dernière mixtape de ce denier intitulée “M.I.L.S 3.0” sortie au mois de mars 2020 et déjà certifiée single de diamant

Ce single de NI avait trôné pendant plusieurs semaines à l’époque de sa sortie en tête du classement du Top Singles sur les plateformes de streaming. L’ancien pensionnaire du centre de formation de Sochaux avait profité de ce remix pour déclarer tout son amour envers une jeune influenceuse lifestyle de 16 ans du nom de Paola Locatelli suivie par plus de 1,6 million d’internautes sur les réseaux.

Dinor vient d’exprimer tout le bien qu’il pense de Ninho sur les réseaux et faisant part de ses goûts musicaux à ses followers après s’être affiché en train de reprendre le couplet de N.I sur le titre “Longue Vie” en collaboration avec Hornet La Frappe et Fianso sorti en 2018. Le joueur de Sassuolo a déclaré dans une story « Au nom de dieu il est plus fort que Tupac », son compère devrait apprécier le compliment même si la comparaison à la légende du rap américain est quelque peu exagérée, la séquence n’a pas manqué de faire le buzz sur la toile.