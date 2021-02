Booba : L’influenceuse Polska clash le rappeur, son fils Omar répond cash !

Booba vient de se retrouver au milieu d’un clash improbable, habitué aux embrouilles sur les réseaux entre Kaaris, Rohff, Gims, Damso, La Fouine ou encore plus récemment un journaliste spécialisé dans le rap français contre qui le rappeur français a décidé de porter plainte pour diffamation, c’est cette fois-ci une influenceuse du nom de Polska d’origine Polonaise de s’en prendre au Duc de Boulogne mais son fils Omar à pris sa défense.

En attendant la sortie d’ULTRA qui se rapproche à grands pas et dont Booba continue à faire monter la pression avec le teasing du projet tout cette semaine avec les noms de featrings puis le lancement de la précommande, l’interprète du single “Ratpi World” ne lâche rien en terme de clash. Pris à partie par Polska, cette dernière s’est fait connaître sur les réseaux sociaux avec ses vidéos, elle a affirmé avoir aperçu B2O faisant des doigts d’honneur sur un passage d’un titre dans lequel son nom est citée, de quoi l’agacer.

Polska a donc décidé de réagir, elle s’est attaquée à Booba et son fils dans une story mais comme souvent la réaction du rappeur français exilé à Miami n’a pas tardé. Pour son premier clash, Omar en personne a répondu à la jeune femme en déclarant dans une vidéo, “Polska, tu es moche” le tout avec le fou rire de son père en train de filmer la séquence. Le buzz s’est poursuivie pour l’influenceuse également reprise sur la radio Skyrock, les animateurs se sont également moquées d’elle, “Je viens de me faire clasher sur Skyrock à 8h du matin ??? Et vous votre votre journée ?” a-t-elle réagi sur son compte Twitter en diffusant l’extrait audio.

