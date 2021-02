Wejdene moquée pour une énorme boulette à la TV

Alors que son nouveau single “Fallait Réfléchir” s’annonce déjà comme son prochain tube avec plus de 3 millions de vues sur Youtube pour le clip depuis vendredi dernier, Wejdene était de passage ce week-end sur le plateau télévisé de l’émission des Enfants de la télé présentée par Laurent Ruquier et elle a fait une petite boulette qui a bien amusé ce dernier.

L’artiste managée par Feuneu a assuré la promotion de son dernier morceau “Fallait Réfléchir” lors de se passage télévisé, invitée par Laurent Ruquier aux côtés de Jean-Luc Lemoine, Sonia Rolland ou encore Eric Antoine. Wejdene s’est prêtée à un petit jeu du vrai/faux avec les autres personnalités, l’animateur a questionné si Philippe Manœuvre était dans le testament d’Henri Salvador mort en 2008 en demandant l’avis de l’interprète du single “Anissa” pour obtenir une réponse. Une question perturbante pour la jeune femme qui a quitté l’école pour se consacrer à sa carrière musicale et suit des cours par correspondance n’étant pas de la même générations que le présentateur de l’émission et les autres invités.

Laurent Ruquier mort de rire face à l’erreur de Wejdene

Laurent Ruquier a fait face à un choc culturel, âgée seulement de 16 ans, elle ne connaissait pas Henri Salvador ce qui a donné lieu à une séquence assez insolite, “Henri Salvador quand il était jeune, c’était le sosie de Kylian Mbappé” s’est amusé Jean-Luc Lemoine pour tenter de lui venir en aide avant de préciser qu’il était un chanteur très connu mais Wejdene n’avait visiblement pas entendu cette précision et a déclaré, “Ah c’était un footballeur ?” de quoi déclencher un fou rire de l’animateur télévisé qui a commenté, “Non, mais qu’il est c** ! À cause de vous, elle croit qu’Henri Salvador c’est un footballeur”.