Wejdene revient à fond dans votre cerveau

Wejdene annonce un tube en puissance

La jeune protégée de Feuneu vient tout juste de décrocher son premier single de diamant avec Anissa et promet déjà un nouveau tube à ses fans sur les réseaux en annonçant que son prochain morceau va venir “à fond dans votre cerveau”, teasé depuis quelques jours, Wejdene va présenter ce titre ce vendredi avec son très attendu nouveau single « Fallait Réfléchir ».

Le 7 février dernier Wejdene avait fait sensation en dévoilant l’extrait d’un inédit dans lequel elle utilise le terme “dé-viergé” ce qui avait suscité une petite polémique sur les réseaux sociaux et quelques citriques d’une partie des internautes scandalisés par les paroles de ce titre qui peuvent choquer les plus jeunes auditeurs. Face au critiques, la chanteuse n’avait pas répondu et avait même annoncé le tournage du clip de ce single qu’elle compte bien sortir.

Comme Anissa, ca devrait tourner en boucle

Alors que la vidéo de cet extrait cumule désormais près de 4 millions de vues sur Twitter, elle a été supprimée de son compte Instagram sans une explication malgré son succès mais cela n’a pas affecté, Wejdene qui a publié cette semaine des nombreuses stories du tournage du clip de ce fameux morceau, « Fallait Réfléchir » en dévoilant un avant gout de la vidéo pour susciter l’engouement de son public avec tous les coulisses de la mise en image.

L’interprète de “Anissa” vient d’annoncer la sortie officielle de ce nouveau single pour ce vendredi 19 février ainsi que du clip qui devrait lui être mis en ligne sur sa chaine Youtube. “De l’amour, des larmes, des cries … Vendredi 12:00 Hâte de vous montrer ce Film Fallait “ RÉFLÉCHIR ”” a-t-elle commenté sur Insta avant de continuer d’en faire la promotion également sur Twitter avec le teaser du clip et le message “Devinez qui revient a fond dans votre cerveau”. Wejdene souhaite donc clairement marquer son retour en ce début d’année avec un gros hit qui pourrait bien tourner très bientôt en boucle à la radio comme ses précédents singles “Anissa” et “Coco” avec un refrain qui vous reste dans la tête.