Hugo TSR clashé par la Scred Connexion qui s’explique

La semaine dernière Hugo TSR a sorti son nouvel album intitulé “Une vie et quelques” ce qui lui en petit clash assez improbable venant de la Scred Connexion.

En effet suite à la sortie de cet opus les internautes ont interpellé par une publication Facebook provenant du compte de la Scred Connexion ciblant le rappeur Hugo TSR avant de donner une explication face à l’étonnement de cette attaque qui a fait beaucoup parler sur le réseau social.

“Tes tags et tes graffs c’est que dans tes clips… j’en ai jamais vu dans les rues du 18…” a déclaré la page Facebook officielle de la Scred Connexion, de quoi intriguer les fans de rap, face aux nombreux commentaires, le groupe s’est expliqué en dénonçant le fait qu’une grande partie des rappeurs français ne tiennent pas compte des petits magasins indépendants, des boutiques comme la Scred Boutique au détriment de la FNAC tout en s’adressant avec cette pique à Hugo TSR, rappeur du 18ème suite à la parution de son dernier album.

“Il y a encore quelques temps, les artistes rap indépendants n’intéressaient plus les Fnac (ou par très petite quantité.) Des boutiques comme la notre ou Shop ton hip hop, le gouffre… ont soutenu ce rap et les artistes nous emmenaient tous leurs cd & vynils. Aujourd’hui, le rap boom bap a la cote, le public s’est reformé mais les artistes ne nous emmènent plus leurs cd et vynil à la sortie et privilégient Fnac et grands distributeurs.” à expliqué la Scred Connexion après cette publication en ajoutant en post scriptum, “le petit pique, c’est lorsqu’on nous balade plusieurs jours et qu’on tient pas ses promesses… Chez nous une parole c’est mieux qu’un contrat.”.

Hugo TSR n’a pas répondu à cette publication de la Scred Connexion qui a ensuite précisé, “Beaucoup d’indépendants d’aujourd’hui livrent la Fnac plus vite que la Scred Boutique… Nos ventes ne sont pas comptés dans l’industrie et le top album donc.. ça jouent les underground mais comme les autres ils préfèrent les rouages des Multicompany puis nous les emmènes 2-3 semaines après.. A bon entendeur …”.