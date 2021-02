Le prochain Superman devrait être incarné par un acteur noir

D’après le site américain Deadline DC et Warner Bros planchent sur un Clark Kent noir pour le prochain reboot de Superman incarné par Henry Cavill dans les derniers films avec le super héros (“Man of Steel”, “Batman v Superman : L’Aube de la justice”, “Justice League”) avec nouvel acteur va endosser la cape rouge du célèbre personnage de bande dessinée américaine issu au monde imaginaire de l’Univers DC.

Deadline a également révélé que Ta-Nehisi Coates devrait être aux commandes du scénario de ce film (“Black Panther”, “Captain America”) et J.J. Abrams serait à la production. Hypebeast a aussi précisé que la production compte lancer des recherches pour trouver un acteur noir afin d’interpréter le rôle de Clark Kent, une information relayée par le journaliste Justin Kroll sur le réseau social Twitter. Pour le moment la nouvelle n’a pas encore été officialisée alors que de rumeurs évoquent déjà le nom de Michael B. Jordan (“La Voie de la justice”, “Creed”, “Black Panther”) pour tenir ce rôle mais il reste encore à définir si Henry Cavill qui a pris le costume de Superman en 2013 dans Man of Steel et incarne le super-héros depuis près de 8 ans va accepter de lâcher le personnage, l’acteur britannique avait exprimé il y a quelques mois son souhait de revêtir à nouveau la tunique rouge et bleu.

WB for some time has been trying to figure out how to reboot franchise with a Black Superman in lead role going as far as meeting with Michael B. Jordan to hear his pitch more then a year ago on what that would look like. MBJ not involved now but we shall see if that changes https://t.co/Pm8UwqutqZ

— Justin Kroll (@krolljvar) February 26, 2021