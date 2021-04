Djadja et Dinaz réalisent le 3ème démarrage de l’année derrière Booba et SCH

Une semaine après la sortie de l’album “Spleen” de Djadja & Dinaz, les chiffres des ventes viennent de tomber le duo a réalisé un gros score en prenant la première place du Top Albums de la semaine détrônant SCH qui avait pris la tête du classement avec “JVLIVS II” depuis la sortie de son projet et Alonzo monte sur la dernière marche du podium avec sa mixtape “Capo dei Capi Vol. 1 & 2”.

Le duo de rappeurs meldois, sextuple disque de platine et revenu avec un album événement le 26 mars, Djadja & Dinaz ont écoulé 25 804 exemplaires en première semaine avec leur album “Spleen” et le duo réalise donc le troisième meilleur démarrage de l’année derrière Booba avec “Ultra” et SCH avec “JVLIVS II“. Dans les détails l’opus s’est écoulé à 6 194 copies au format physique (24%), 19 425 ventes en streaming (75%) et 185 ventes en téléchargement (1%).

A l’occasion de la sortie de ce projet les deux rappeurs français ont offert une expérience “LiveSpleen” qui s’est placée numéro 1 des tendances YouTube avec 100 000 spectateurs en 30 minutes et 20 000 spectateurs en continu. Volontairement futuriste, le projet est articulé autour de la mélancolie et de la morosité, plus intimes, Djadja et Dinaz mettent en images leur matrice à travers un cube futuriste qui grâce à ses différentes facettes, fait entrer le public dans leur mentalité. Le binôme lui partage ses émotion et le plonge dans son spleen pour mieux s’en échapper lui-même.