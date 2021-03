Alonzo – Capo dei Capi 2 et 3

Alonzo présente la mixtape Capo dei Capi volume 2 et volume 3 ! Après le succès de son album « Stone » sortie en avril 2019 certifié disque d’Or avec des apparitions de Ninho, Jul, Koba LaD, sa série de freestyles survoltée, et son single « Dernière fois » featuring Imen Es il y a quelques mois, Alonzo figure incontournable du rap français et icône de la cité phocéenne est de retour avec son nouveau projet « Capo Dei Capi Vol.2 » ce 26 Mars.

Ultra actif sur la scène urbaine, récemment sur les albums de 13 Organisé, Spri Noir, Soso Maness, Da Uzi… Alonzo et ses 5 millions de fans tous réseaux sociaux confondus nous prépare de belles choses avec 29 morceaux pour ce double projet et des nombreux invités tel que SCH, ZKR, Tiakola, Bosh, ​DA Uzi, Franglish, Kofs, Naps, Jul, Soolking, L’Algérino, Soso Maness, Big Ben, SAF et Imen Es.

Tracklist

1. Vérifie

2. Fournisseur

3. Goyard (Feat. SCH)

4. Filature

5. 280 (Feat. ZKR)

6. Ami ou ennemi (Feat. Tiakola)

7. Arrivederci

8. Marié à la street (Feat. Bosh & ​DA Uzi)

9. Marras

10. Mayday (Feat. Franglish)

11. Harry Potter

12. Je tourne

13. Freestyle Divo

14. CAPO

Tracklist

1. Boîte séquentielle

2. OOP

3. Comme un loup (Feat. Kofs)

4. La Seleção (Feat. JuL & Naps)

5. V.D.S V.D.V

6. Dinero (Feat. L’Algérino & Soolking)

7. Bonnet A

8. Nineta (Feat. Soso Maness)

9. Dangereuse

10. Mchenzi

11. Territoire (Feat. Big Ben & SAF)

12. Ivar

13. Monica

14. On marquera l’histoire

15. Dernière fois (Feat. Imen Es)