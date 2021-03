Booba : Ultra cumule 100 millions de ventes digitales monde

Booba vient de réaliser un nouvel exploit très impressionnant avec son dernier album, Ultra vient de franchir le cap des 100 000 000 de streams dans le monde entier, un véritable succès international pour le rappeur français qui conclu sa discographie au sommet de son art et de la meilleure des façons.

Comme lors de sa récente interview dans laquelle il n’a pas hésité à comparer sa longévité dans le rap français à la carrière des sportifs comme Cristiano Ronaldo et Floyd Mayweather, Booba assure toujours la promotion d’Ultra disponible depuis le 5 mars sur les plateformes de streaming avant d’être disponible en fin de mois dans le format physique. L’album vient encore de s’écouler à 6 158 exemplaires depuis vendredi dernier et cumule donc désormais un total de 45 276 ventes en dix jours, il devrait donc atteindre facilement le cap des 50 000 ventes pour le disque d’or dans les prochains jours mais en attendant l’annonce de cette certification B2O vient tout juste d’annoncer ses dernières performances sur son compte Twitter.

Booba vient de battre trois nouveaux records pour 2021 sur Deezer, il l’artiste le plus streamé sur 7 jours , “Mona Lisa” a été n°1 sur dans le monde le jour de sa sortie et enfin Ultra a été l’album le plus streamé en 24h, les titres “Rapti World” et “5G” viennent aussi d’être certifiés single d’or. Le rappeur français domicilié aux Etats Unis à Miami a ensuite annoncé que l’album cumule désormais 100 millions de ventes digitales dans le monde, des chiffres impressionnants qui devraient permettre à Kopp de marquer définitivement l’histoire du rap français avec ce dernier projet de sa carrière avant sans doute de se consacrer à son métier de producteur ou de concrétiser son projet de réaliser sa propre série.