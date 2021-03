Djadja & Dinaz – Spleen

Djadja & Dinaz présentent leur nouvel album Spleen, le duo de rappeurs meldois qui comptabilise à ce jour six disques de platine revient avec son album événement. Expréssement futuriste, ce projet se veut mélancolique et sombre, propre, à l’univers du groupe. Plus intimes, Djadja & Dinaz mettent en image leur matrice à travers un cube avant gardiste. Ils font entrer leur public dans leur mentalité, lui font partager leurs émotions et le plonge dans leur Spleen pour mieux en s’en échapper eux-même. Ce projet s’appuie sur une plateforme digitale exclusive qui évoluera en même temps que la sortie de terre de l’album.

En effet l’occasion de la sortie de cet album, les deux rappeurs nous proposent de découvrir leur mentale avec un site événement, à travers les 6 faces du cube présent sur la pochetten, le duo dévoile 6 expériences 3D avec des contenus exclusifs à débloquer dont les disques d’or à gagner. puis avec l’expérience ultime ce vendredi, l’écoute de leur 5ème album.

Retrouvez Djadja & Dinaz pour une dernière immersion exclusive dans la matrice, connectez vous ce jeudi 25 mars 2021 à partir de 23h30 sur le site expérience et laissez-vous porter par l’ultime contenu inédit qu’a encore à offrir le cube. Le spleen du duo meldois n’a décidément pas fini de vous surprendre.

Tracklist de Spleen :

1. La cage et la clef

2. Plein les poches

3. Moi-même

4. Demain sera meilleur

5. Anonymat

6. Mailler

7. Paré

8. À cœur ouvert

9. Essayez

10. BB

11. Certitude

12. Ancolie

13. Perdu

14. Loup

15. Loyal

16. Ça va aller

17. Spleen

18. Changer

19. Royal