SCH : L’album « JVLIVS II » est disque d’or en 4 jour !

C’est officiel, après quatre jours d’exploitation, SCH a réussi à obtenir le disque d’or le plus rapide de sa carrière avec son dernier album nommé « JVLIVS II », le projet avait déjà atteint le total de 36 427 ventes en mid-week ce lundi avec un jour de plus au compteur, il a réussi à franchir ce mercredi le cap des 50 000 ventes pour valider cette certification.

Après avoir reçu le soutien très élogieux de Gims sur Instagram qui a même fait une prédiction très ambitieuse de 71 000 ventes en une semaine pour « JVLIVS II », SCH pourrait bien atteindre cet objectif et même le dépasser s’il maintient se rythme dans les prochains jours jusqu’à ce vendredi lors de l’annonce des chiffres pour la première semaine d’exploitation du projet. Comme prévu l’album de Julien Schwarzer de son vrai nom bat tous les records de l’année pour le moment étant même déjà assuré de faire le meilleur démarrage de 2021 sur sept jours.

Le deuxième Tome de JVLIVS a permis à SCH de connaître une impressionnante évolution au niveau des ventes. En première semaine la mixtape “A7” s’était écoulée à 12 496 exemplaires, l’album “Anarchie” s’était vendu à 20 153 copies, “Deo Favente” avait réalisé 28 610 ventes, le premier volet de “JVLIVS” s’était écoulé à 27 647 exemplaires et enfin “Rooftop” son dernier projet en date avant “JVLIVS II” avait réalisé 25 135 ventes, le “S” va donc faire largement mieux et peut même envisager de faire le double de son projet ayant fait le plus gros score. Le rappeur Marseillais devrait sans aucun doute prendre la première place du Top Albums cette semaine et peut désormais viser le disque de platine avec 100 000 ventes dans les prochaines semaines.