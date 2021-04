Maes révèle la véritable raison de la suppression de sa collaboration avec Wejdene

Maes n’a pas apprécié les déclarations du manager de Wejdene, Feuneu et vient de le faire savoir dans une récente publication dans la story de son compte Instagram en s’expliquant au sujet des propos déplacés du trio Brahim Boulel, Hedi Bouchenafa et Zbarbooking à l’encontre des personnes habitants au Maroc dans une vidéo qui fait scandale.

Au mois de septembre 2020, après le succès phénoménal de son tube “Anissa” puis du single “Coco”, Wejdene présente son tout premier album de sa jeune carrière intitulé “16” en référence à son âge (16 ans), le projet est succès un commercial, il atteint les 50 000 ventes en fin d’année obtenant la certification de Disque de D’or. Lors de sa sortie, l’opus comprenait un total de 12 morceaux mais désormais l’un des titres n’est plus disponible sur aucune des plateformes de streaming (Deezer, Apple Music ou encore Spotify), Maes vient enfin de livrer l’explication de cette disparation.

Effectivement ce morceau composé par Bersa a été écrit par l’artiste Sevranais, ce dernier a décidé de faire supprimer le single suite à la polémique autour de Feneu qui avait insulté des communautés Arabes dans des anciens tweets ce qui n’a pas plu au rappeur français étant d’origine Marocaine et a révélé l’information réaction à l’affaire Brahim Boulel, “Après, les propos tenus par Feuneu lors de son itw avec Yard, j’ai fait supprimer le titre “indifférente” que j’ai écrit et composé avec Bersa pour Wejdene. Il n’est plus disponible à ce jour.” a-t-il expliqué.