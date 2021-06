Schick : son but exceptionnel de 50 mètres face à l'Écosse,

Attention but de folie à l'euro 2000, un lob sublime du milieu de terrain du Thèque Schick face à l'Écosse, déjà le but du tournoi ?

Le but sensationnel de Schick en vidéo.

La République tchèque débute très bon son EURO 2020 pour ce match du groupe D en menant au score 2 buts à 0 face l’Écosse à l’heure de jeu grâce à un doublé de Patrik Schick, son second but est absolument exceptionnel, l’attaquant du Bayer Leverkusen a concrétisé une frappe de 50 mètres.

En première période Schick a réussi à ouvrir la marque de la tête après une série de corners avant de doublé la marque en seconde période à la 52ème minute de jeu avec un lob de 50 mètres. Sur cette action le joueur Tchèque a pris le ballon au milieu de terrain et après avoir dépassé la ligne médiane il a tiré au but, le gardien adverse Marshall très avancé s’est fait surprendre par cette frappe et n’a pas réussi à revenir dans but.