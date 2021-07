Booba devient une œuvre d’art avec sa statue vendue à un prix exorbitant

Booba vient encore de surprendre ses fans avec la mise en vente d’un objet pour le moins originale à son effigie qui rappelle des nombreuses œuvres d’art, une statue de son buste réalisée par un artiste du nom de Samy, ce dernier a présenté officiellement sa réalisation assez inattendue ce jeudi sur son compte Instagram.

En plus de la musique et de son rôle de producteur de nouveaux talents avec son label de musique, Booba s’est lancé dans plusieurs business, ses marques de vêtements Unkut puis Disconnected, son ancien média OKLM ou encore son propre whisky D.U.C mais cette fois-ci le DUC a fait preuve de beaucoup d’originalité en prenant la pose pour l’artiste Samy. Cet “Image Maker” a créé un buste sur le modèle de l’ancien membre du groupe Lunatic. il vient de dévoiler les premières photos de l’objet sur le réseau social mais les fans du rappeur devront débourser une sacré somme pour acquérir cette œuvre à l’effigie de leur idole.

Un buste de B2O vendu au prix d’une œuvre d’art

L’objet de 45 centimètres et 13,5 kilogrammes disponible à uniquement 10 exemplaires est en vente au prix de 2 500 €. Sa présentation officielle au public avec inscription au préalable est prévue à partir du jeudi 15 juillet jusqu’au dimanche 18 juillet 2021 dans la galerie Ground Effect située 28 rue Meslay dans le 3ème arrondissement de la ville de Paris. “Fier de vous annoncer que le buste que j’ai réalisé pour Booba sortira en édition limitée à dix exemplaires numérotés et signés. Avec 10 albums au compteur, cette initiative vient célébrer son immense discographie qui s’est bouclée avec ULTRA en mars dernier” a commenté l’artiste en publiant des clichés de sa création dédiée à Booba que les fans risquent donc d’avoir du mal à s’offrir étant donné son prix relativement élevé.

“Chaque buste mesure 45 cm et pèse environ 13,5kg. Ils seront accompagnés d’un certificat d’authenticité et vendus 2 500€. Le lien pour s’inscrire est en bio. Le buste sera exposé dans la galerie Ground Effect, 28 rue Meslay dans le 3ème arrondissement de Paris, du 15 au 18 juillet 2021” précise-t-il dans le descriptif de la vente de ce buste avant de remercier B2O et d’annoncer que sa réalisation sera ensuite disponible dans une version différente, sous forme de NFT (jeton non fongible). Reste à savoir si le public sera intéressé par l’achat d’un tel objet de valeur.