Booba affiche Gims méconnaissable sans lunettes

Après la sortie de la réédition de son dernier album en solo, Gims vient d’afficher fièrement sur les réseaux le palmarès de ses certifications dans le monde mais cela n’a pas empêché Booba de continuer de s’en prendre à lui dans les stories du profil de La Piraterie avec une ancienne vidéo de Meugui.

Fier de ses 64 singles d’or, 94 singles de platine et 24 singles de diamant à travers le monde, Gims reste l’une des cibles préférées de Booba depuis le début de l’année 2021 comme dernièrement en le provoquant suite à la vidéo du rappeur de la Sexion D’Assaut en train de se promenet tranquillement à Paris près de la Tour Eiffel sans aucun service de sécurité. B2O a fait la promesse que lorsqu’ils vont se croiser cela va être “magique” en réaction à cette séquence et il vient encore d’en remettre une couche contre le mari de Demdem avec une vidéo d’archives d’une interview de ses débuts dans la musique.

Le DUC affiche Meugui sans lunettes dans une vidéo d’archives

Dans la courte séquence révélée, Meugui se présente sans ses emblématiques lunettes et parle de son projet en préparation à l’époque, “Moi c’est Maitre Gims, Gims pour ceux qui savent, moi je prépare un petit truc en collaboration avec Fredy K de ATK qui m’a aidé à monter le projet”. “Gims sans lunettes” a ajouté Booba en postant l’extrait dans une story car en effet depuis ses débuts, Gims apparait toujours en public les yeux cachés avec une paire de lunettes de soleil.

Depuis le début de leur clash, Booba prend un malin plaisir à retrouver des images de Gims sans ses lunettes de soleil pour l’afficher sur Internet. Ce dernier avait expliqué lors d’une interview qu’au début de sa carrière il avait commencé à les porter pour le style avant que cela ne devienne un outil pour préserver son anonymat et ne pas être reconnu du public. « À la base c’était de simples lunettes de soleil, je trouvais ça stylé. Ensuite le succès est venu et j’ai commencé à me demander si je devais les garder. Ça met une barrière entre moi et ce monde-là, celui du succès. Mes lunettes sont devenues une barrière de sécurité, un camouflage. Sans elles je me sentirais très mal. » avait-il confié à ce sujet dans une interview en 2016 pour l’émission 50 mn Inside sur TF1.