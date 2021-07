Jul : Soso Maness s’est retrouvé en garde à vue pour l’avoir défendu

Jul peut compter sur Soso Maness pour assurer ses arrières, ce dernier a révélé une mésaventure amusante lors de son récent passage sur la radio Skyrock pour la promotion de son dernier album “Avec le temps” son tube “Petrouchka” toujours numéro 1 du Top Singles est extrait.

En marge de la présentation de son nouvel opus, le troisième de sa carrière sur lequel il a invité Jul en featuring sur le morceau “Puta madre”, Soso Maness a confié une anecdote sur la fois ou il a pris la défense du J face à l’un de ses détracteurs en décidant de le remettre en place de façon virulente ce qui lui a ensuite causé quelques problèmes avec les forces de l’ordre car il s’est retrouvé en garde à vue.

Il finit en GAV

Devenu un des rappeurs à succès de la scène du rap marseillais depuis son fameux “Zumba Cafew” sur le hit Bande Organisée puis avec le succès phénoménal de “Petrouchka” qui se dirige vers le single de diamant, Soso Maness a accepté de répondre aux questions du “Vrai/Faux” de l’animateur Fred Musa dans son émission Planète Rap. L’artiste de la ville Phocéenne a dévoilé à cette occasion une histoire sur la façon dont il a réagi face à un individu qui a insulté Jul après l’une de ses séances de dédicaces.

“Il y avait un petit co*, il a insulté le J. Moi, j’étais derrière. Il l’a pas insulté en face à face, il était loin. Il savait pas qu’il était derrière et voilà, gauche, droite et dodo et après garde à vue” a révélé Soso Manes qui a décidé d’en venir aux mains avec cette personne pour afficher son soutien à l’interprète du single Tchikita et cela sans hésiter à prendre la défense de son compère lorsque quelqu’un lui manque ouvertement de respect.

