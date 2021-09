Sadek avertit Booba : “Toi et ton équipe, je vous bai*e tous”

La pression monte encore, le clash Booba-Sadek continue, la tension est à son comble avant la venue de B2O ce samedi à Paris pour un showcase. Dek-Sa ne lâche rien à Kopp, après la suppression de son compte Snapchat, il sévit sur Instagram et vient de poster une vidéo dans sa story pour s’exprimer sur cette embrouille tout en provocation son rival. Le DUC de son côté n’a pas hésité à publier une photo de la mère de son ennemi.

Sadek met sévèrement Booba en garde

Hier soir Booba a mis en ligne une photo privée de Sadek avec sa mère sur Twitter pour lui adresse un message : « Elle s’inquiète pour ta santé mentale. Rentre voir maman pour la rassurer! Ton petit bébé aussi te réclame et veut voir son père. Moi je te pardonne car tu n’as pas toute ta tête. Pense à tes proches Johnny. ». La publication a ensuite été supprimée du réseaux social, le rappeur de Neuilly-Plaisance a sans doute signaler le cliché, il a ensuite envoyé un message virulent à B2O sur Instagram en réaction à cette dernière attaque.

Fais attention ! Tu joues à un jeu dangereux

Dek-Sa est en effet allé encore un peu plus loin dans le clash avec B2O, “Je peux pas parler avec un quelqu’un qui m’a bloqué. Parle avec le mur, je suis pas nécrophile. Tu ne chanteras pas. Tu es la truffe de Miami. Il y a un point sur lequel tu as raison, je n’ai absolument aucune équipe, je n’ai personne. Je ne sais pas ce qu’il se passera vendredi mais en tout cas comme tu l’a si bien on ne pourra pas le rattacher à moi. Je n’ai pas d’équipe, je ne suis qu’un vulgaire chanteur de bas étage. Comment serais-je en mesure de mener une guerre” avertit le rappeur du 93.

“Quand on insulte, le prophète, la Vierge Marie, on est pas à l’abri qu’un illuminé, qu’un fanatique religieux qui n’a rien à perdre te met une balle dans la tête, en plus tu n’as pas de cheveux, ça rentre plus facilement. Fais attention tu joues à un jeu dangereux. Moi je n’ai pas les moyens de jouer à un jeu comme ça. Je ne suis qu’un gentil petit rappeur qui s’invente une vie et cela tout le monde le sait très bien.” poursuit Sadek dans sa vidéo. “Toi et ton équipe je vous bai*e tous, tout seul parce je n’ai pas d’équipe.” conclu-t-il à a fin de la séquence en ajoutant les légendes “Quand tu veux toi et moi grosse trompette. Fais attention”.

