Sadek s’excuse auprès de Booba, B2O l’enfonce !

Ca continue de chauffer entre les deux rappeurs ! Sadek n’a peur de rien et se moque ouvertement de Booba mais ce dernier en remet directement une couche. Avec ironie, Dek-sa a adressé un long message pour s’excuser de sa dernière menace contre B2O sur sa prochaine date de concert à Paris fixée au 11 septembre 2021. Pas très affecté, le DUC a poursuivi le clash qui n’est clairement pas prêt de se terminer.

Les excuses ironiques de Sadek

Il y a quelques jours en plein clash avec Booba, Sadek a décidé de menacer ouvertement le déroulement du prochain showcase de son nouvel ennemi pour mettre un gros coup de pression au DUC comme l’avait fait Bassem en 2016 lors d’un concert dans la région Lyonnaise, “ça va être dangereux” avait-il averti. Dek-Sa est revenu sur ses propos avec beaucoup de dérision en déclarant regretter cette mise en garde car il ne veut pas être tenu responsable des débordements à venir. “Bonjour les amis. Premièrement, j’espère que tout le monde va bien. J’ai fait une vidéo il y a quelques jours, sous le coup de la haine et de l’émotion, où je m’en prenais au rappeur Booba. Tout d’abord, je tiens à me présenter : je suis Sadek, le rappeur. D’autres me connaissent sous le nom de Sadok Bourguiba l’acteur. Mais en réalité, je suis en vrai Jean-Jacques Bourguignon.” a commencé à déclarer le rappeur du 93.

Je suis un très grand fan de Booba

“Je tiens à m’excuser à toute la Piraterie, ainsi qu’à tous les gens que j’ai pu blesser, en m’en prenant à leur idole qu’il voit comme un Dieu.” a poursuivi le rappeur du 93 face à la caméra. “Je tiens à dire qu’ils peuvent venir en toute sécurité au showcase du 11 septembre de Booba, et qu’il n’y aura aucun problème. Je tiens, dorénavant, à décliner toute responsabilité de tout ce qu’il se passera le jour de ce showcase. C’est à dire le 11 septembre” précise Sadek concert le concert de B2O avant de conclure ironiquement. “Moi, Sadok Bourguiba, j’ai juste laissé ma parole dépasser ma pensée, étant énervé. Parce que moi aussi, je suis un très grand fan de Booba le rappeur. Je tiens encore une fois à décliner toute responsabilité car j’ai ouïe dire que d’autres personnes veulent utilisé cette histoire entre moi et Booba comme un prétexte pour saccager son showcase”.

Booba ridiculise les streams de son rival

B2O a de suite relancé les hostilités avec le classement des titres les plus écoutes sur Apple Music dans lequel le dernier single “E-Toro” de Dek-Sa pointe seulement en 97ème position “Nicole qui nous fait une entrée fracassante à la 97ème place du classement hip-hop/rap!!! T’as attendu de vendre 0 disque pour te mettre en indé t’es un pu*ain d’génie!!! Et t’es à 0,99 comme celle que t’as dans l’nez! NezTa seule issue la psychiatrie” s’amuse-t-il à commenter. Le nouveau titre “Variant” du DUC sorti à la même date est lui entré dans les premières places du classement.

B2O se moque du physique de Sadek !

“Y a un enfoi*é il a dit t’es tellement gros ta daronne elle est encore en train d’accoucher ! on dirait un fenwick zobi” a ensuite continué Booba avec une photo de ce qui semble être le pied de Sadek. Il a aussi posté le classement du Top Singles et la légende, “Nicole perd 59 places au classement et se retrouve “propulsé” à la 156ème place. Va falloir bibi du matelas mon gros pour nourrir ta famille. Force à toi Bourguignon.”. Kopp s’amuse désormais à surnommer son nouveau rival “Nicole” ou bien “Bourguignon”, il souhaite visible poursuivre ce clash sans aucun répit.

Article lié : Booba dézingue totalement Sadek avec des révélations sur sa vie privée

Bon concert à toi Booba excuses moi ma parole a dépasser ma pensée ❤️ pic.twitter.com/o0rblO2gWJ — sadek (@Sadekniuum) September 4, 2021

Nicole qui nous fait une entrée fracassante à la 97ème place du classement hip-hop/rap!!! T’as attendu de vendre zéro disques pour te mettre en indé t’es un pu*ain d’génie!!! Et t’es à 0,99 comme celle que t’as dans l’nez! 👃🏼Ta seule issue la psychiatrie 🤣 #bluffbourguignon 🏴‍☠️ pic.twitter.com/ed4tXklOn1 — Booba (@booba) September 3, 2021

Y a un enfoi*é il a dit t’es tellement gros ta daronne elle est encore entrain d’accoucher 🤣🤣🤣 ton panar on dirait un fenwick zobi!!! #bluffbourguignon #disquedetartine #vivement 🏴‍☠️ pic.twitter.com/9iVDBHXAQS — Booba (@booba) September 3, 2021