Validé saison 2 : On connait enfin la date de sortie

Ça va être une dinguerie cette saison 2 de Validé

Ça y est, après des semaines de teasing, la sortie de la deuxième saison de la Validé se précisent enfin. Canal+ a dévoilé il y a quelques jours avec une bande annonce le mois de la diffusion de cette nouvelle saison mais regret des fans sans donner la date exacte désormais connue.

Lors de sa sortie pendant la première période de confinement la saison 1 de la série de Franck Gastambide a fait sensation auprès du public qui a été un succès critique ainsi qu’au niveau des chiffres avec notamment 10 millions de visionnages en 8 jours d’exploitation et un record de téléchargements en 24h sur la plateforme Canal +. Une performance impressionnante pour ce qui a été l’une des séries françaises les plus marquantes de l’année 2020.

Rendez-vous le 11 octobre !

Cette première saison a lancé les carrières de Bosh et Hatik après avoir eu deux des principaux rôles de la série, ce dernier ne figure pas au casting de la saison 2 mais l’interprète de Karnage lui est bien présent aux côtés d’autres rappeurs français tel que Rohff, YL, Dinos, Soolking, Kofs ou encore l’acteur du film culte La Haine, Said Taghmaoui. La diffusion de la seconde saison de Validé va débuter le 11 octobre prochain sur la chaine cryptée et va mettre en scène la jeune rappeuse dénommée Laeti, interprétée par la comédienne Laetitia Kerfa. Le trio William, Brahim et Dj SNO vont tenter de lancer sa carrière sur le label Apash Music.