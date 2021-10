Booba se moque d’Instagram suite à la panne mondiale

Booba s’amuse de la panne d’Instagram sur Twitter et nargue le réseau social. Ce lundi en fin d’après midi, Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger n’étaient plus accessibles suite à une panne générale en raison d’un problème technique auprès de la société américaine, tout est finalement revenu dans l’ordre en toute fin de soirée.

Les plateformes du groupe Facebook ont subi une longue coupure après une panne qui s’est prolongée pendant plus 5 heures dans le monde entier avant que la situation ne se rétablisse progressivement dans la nuit de lundi à mardi. C’est la première fois que le géant californien des réseaux sociaux connait un incident d’une telle ampleur ce qui n’a pas manqué de faire rire Booba pour s’être fait bannir d’Instagram en fin d’année dernière.

Booba jubile après la coupure d’Instagram

Au mois de décembre dernier, après plusieurs avertissements au préalable, Booba s’est définitivement fait bannir d’Instagram, suite à la provocation de trop la plateforme a officiellement procédé à la fermeture de son profil. B2O s’est ensuite rabattu sur Twitter et sur le compte de La Piraterie pour rester présent sur le réseau social. « En janvier, nous avons banni Booba d’Instagram pour avoir violé les standards de la communauté. Nous avons désormais aussi supprimé de façon permanente @boobaofficial, le compte fan de Booba géré par ses équipes.. » avait annoncé un représentant d’Insta dans un communiqué pour confirmer cette sanction.

Ce lundi, Kopp a donc décidé de poster plusieurs tweets pour se moquer d’Instagram, « C’est le pirateeyyyyy!!! Ça vous apprendra à bannir le Duc! Deux trois coups d’fils à Pékin et hop » s’est-il d’abord amusé à commenter. « Ben alors bande de merde on ne peut plus mythonner là. Les sans-talents, l’influencement ça dit quoi hein ! » lâche-t-il ensuite dans une vidéo en se filmant dans sa voiture pour tacler les influenceurs en ajoutant la légende « La vie en vrai. J’espère ça va rester comme ça ! On verra qui est qui ». « Quand tu cherches les GAFA avec ton cul plat » a-t-il ajouté en postant une photo de son chien en référence à l’acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon.

« C’est l’moment de lancer le BABAGRAM appel moi j’suis bouillant!!!!!!! » a ensuite adressé B2O comme message à Cyril Hanouna pour mettre fin aux moqueries.

