Nekfeu sèchement taclé par un Booba sans aucune pitié

Nekfeu s’était fait oublier de la liste des rappeurs clashés par Booba mais sans raison apparente il vient de lancer un gros pique. L’ancien membre du groupe 1995 n’a jamais répondu aux diverses attaques de B2O mais cela n’empêche pas ce dernier de se moquer sans aucun respect du Fennec même si cela ne semble pas l’affecter.

Nekfeu traité de racaille des bacs à sable

Ce clash ne date pas d’aujourd’hui, Booba a lancé les hostilités en 2019 suite à la connexion entre Nekfeu et Damso sur le single «Tricheur» extrait de l’album «Les Étoiles Vagabondes», l’élément déclencheur pour Kopp accusant Ken Samaras de son vrai nom d’être « coupable de clash par association ». Quelques mois plus tard le DUC a plaisanté sur une possibilité collaboration avec Nekfeu sur les réseaux sociaux pour adresser un tacle à Rohff qui avait déclaré à l’époque vouloir « plier un classique ensemble » avec l’interprète du titre « On Verra ». « It was a joke. Rien contre Nekfeu ceci dit » a affirmé le Boss du Rap Game avant de changer clairement de position quelques mois plus tard.

Une attaque gratuite de B2O

L’ancien membre du groupe Lunatic a finalement revu sa position au mois de juin dernier suite à la connexion entre Nekfeu et Gims sur le single « C’est quoi l’del » extrait de l’album « Les vestiges du Fléau ». « Et bah t’as raison ma cocotte parce que Nekfrites c’est pas trop ça, il vient de faire un feat avec le roi de l’immobilier à Marrakech et c’est bien Tuba » a lancé B2O dans un story avant d’afficher les chiffres des streams de cette collaboration pour démontrer qu’elle a fait un flop. Kopp a décidé d’en remettre une couche contre le Fennec en se moquant d’une de ses phrases dans le freestyle « Destins liés » du S-Crew.

« Genoux éraflés, les yeux qui louchent vers la fenêtre. J’aimais bien les bagarres de la maternelle » lâche Nekfeu dans son couplet auquel Booba a réagi, « Les bagarres de la maternelle. Keskinousfais la racaille des bacs à sables ?! #genouxerraflés » tout en ajoutant plusieurs émojis mort de rire. Le rappeur du S-Crew absent des réseaux sociaux ne devrait pas être touché par cette pique préférant se concentrer sur sa musique, sa dernière avec Laylow pour le clip « Spécial » vient d’ailleurs de dépasser les 4 millions de vues.