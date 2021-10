Freeze Corleone : les conditions particulières de son feat avec Alpha 5.20

Alpha 5.20 se fait très discret dans le rap game et avait surpris tout le monde l’année avec son retour sur l’album « La Menace Fantôme » de Freeze Corleone pour le single « PDM », le rappeur du 667 a réussi convaincre le fondateur du collectif Ghetto Fabulous Gang de poser sur son projet mais à certaines conditions.

Freeze Corleone n’était pas prévu sur le titre

Au début du mois Alpha 5.20 a fait une sortie remarquée pour ses propos très critiques envers Jul et la nouvelle scène Marseillaise alors que l’auteur de la série des mixtapes « Boss 2 Panam » s’est fait très rare dans les médias au mois de janvier il était également sortie du silence pour s’exprimer dans une interview avec la chaîne YouTube Oui Hustle avec quelques confidences sur les dessous de sa collaboration avec Freeze Corleone.

Les coulisses de la collaboration dévoilés

A la base le morceau « PDM » devait être un featuring uniquement entre Alpha 5.20 et Shone, les deux compères du Ghetto Fabulous Gang sont dans le rap game depuis une vingtaine d’années et ont déjà travaillé ensemble à des nombreuses reprises mais le manager de Freeze Corleone a poussé pour qu’eux son poulain pose avec eux sur ce single. « Il n’était pas là-dedans Freeze. J’ai dit à Shöne : « Viens on va faire un son en 2020, on va le donner aux frères, ça fait dix ans qu’on n’a rien fait, t’as vu on va le donner aux frères ». Et Shöne, quand il a écouté le son il m’a dit « S’il te plaît, est-ce qu’on peut mettre Freeze là-dedans ? » J’ai dit : « Tu lui dis : deux conditions. Pas d’insultes et il faut qu’il parle de l’Afrique. » » a confié Ousmane Badara de son vrai nom dans cet entretien.

Freeze Corleone a finalement accepté les deux conditions imposées de parler de l’Afrique et d’éviter les insultes avant d’ajouter le titre sur son album. « On lui a laissé deux mois, pendant les deux mois il s’est débrouillé pour écrire son texte, il me m’a envoyé, on l’a écouté et on a dit « c’est bon, on t’accepte ». Et je suis content que le petit frère Freeze ait fait mieux que nous, parce que c’était le but. » a précisé Alpha 5.20 sur cette anecdote.