Gims réussit un exploit qu’aucun rappeur français n’a réalisé

Gims est le N°1 sur YouTube

Nouvel exploit pour Gims qui vient encore de décrocher un record dans sa carrière en solo. Meugui est l’un des plus gros vendeurs de disques en France et connait également un franc succès en streaming notamment sur YouTube avec ses clips ce qui vient de lui permettre de franchir un cap pour marquer encore un peu plus l’histoire du rap français.

Après avoir présenté il y a quelques mois la réédition de son dernier album « Les vestiges du Fléau », Gims a récemment encore teasé des grosses collaborations à venir prochainement avec des stars du rap américain telles que Quavo, Lil Uzi Vert, Chris Brown, 24KGOLDN, PREME pour régaler ses nombreux auditeurs. La communauté des fans du rappeur de la Sexion D’Assaut ne cesse de s’agrandir au fil des années. Suivi par près de 3 millions de followers sur Instagram et sur Twitter, c’est sur sa chaine YouTube qu’il vient d’obtenir un nouveau succès.

10 millions d’abonnés

Gims poursuit son ascension phénoménale et vient de franchir le seuil des 10 millions d’abonnée sur le site web d’hébergement de vidéos. Il est le premier chanteur français a atteindre un tel nombre, « Premier artiste français à dépasser les 10 millions d’abonnés YouTube » a-t-il déclaré sur Instagram pour l’annoncer à son public.

Un chiffre atteint notamment grâce aux récents cartons des clips « Only You » avec Dhurata Dora (61 millions de vues) « Lo Mismo » avec Alvaro Soler (68 millions), « Reste » avec Sting (79 millions) et plus anciennement grâce à « Bella Ciao » avec Vitaa, Dadju et Slimane (166 millions), « La même » avec Vianney (186 millions), « Mi Gna » avec Super Sako et Hayko (242 millions), « Sapés comme jamais » (516 millions ), « Brisé » (176), « Laissez passer » (190), « Est ce que tu m’aimes » (383 millions), « Bella » (512 millions ) ou encore « J’me tire » (265 millions ).

